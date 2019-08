Dt Copenaghen avvisa la Roma: "Olsen? Non ci servono altri portieri"

© foto di Federico Gaetano

Robin Olsen, portiere in uscita della Roma, potrebbe ritornare al Copenaghen, come riportato questa mattina da Il Messaggero. Ma il dt dei danesi Daniel Rommedahl è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per smentire le voci: "Abbiamo già 4 portieri in rosa e non credo ce ne servano altri".