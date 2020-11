Dt Spezia: "Pobega è in un momento magico, il Milan purtroppo ha voluto il controriscatto"

Il dt dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato a Sky Sport degli Aquilotti e di Pobega. "Tommaso Pobega è in un momento magico, siamo felici per lui e per noi. Ha segnato a Benevento e ha contribuito al nostro momento. Saremmo stati più contenti se il Milan ci avesse concesso il riscatto libero ma sanno che ha prospettiva e non vogliono mollarlo: per questo il Milan si è tenuto il controriscatto".

Il prossimo Pobega potrebbe essere Giulio Maggiore?

"Siamo certi. Abbiamo voluto che rimanesse, con Italiano abbiamo puntato su di lui, su Bastoni del settore giovanile che sta facendo benissimo. Poi Ramos, Erlic, ragazzi giovani ma con avvenire. Abbiamo pensato, in un mercato difficile, di avere una rosa più ampia rispetto al normale. Siamo contenti che si siano tutti integrati, a Benevento ne avevamo 12 fuori tra infortuni e Covid, la rosa ampia ci ha concesso di avere minori contraccolpi negativi".

Avete fatto 31 operazioni in estate

"Diciannove in entrata e dodici in uscita. Abbiamo dovuto correre: lo Spezia al 20 agosto, non ero ancora in carica visto che ero a Lecce fino alla fine della scorsa stagione, ha fatto l'ultima dei play-off che ha sancito la promozione storica in Serie A. Dal 1 settembre andava rinforzata una buona squadra, in una corsa vera e propria".