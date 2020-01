© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Udinese-Sassuolo, il dt bianconero Pierpaolo Marino ha così analizzato la questione mercato per i bianconeri: "Nessun big in partenza? Col mercato non si scommette mai, perché può accadere di tutto, però le regole alle volte presentano delle eccezioni che riescono a confermarle".