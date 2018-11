© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Il Romanista, Daniele Pradè, dt dell'Udinese, ha parlato anche del cambio in panchina da Julio Velazquez a Davide Nicola per il club friulano della famiglia Pozzo. "Julio è un allenatore preparatissimo, sono sicuro che farà una grande carriera, ma forse ha dovuto fare i conti con un campionato e un calcio che non conosceva a sufficienza. Nicola a Crotone ha fatto un grande lavoro, penso sia l’uomo giusto per noi".