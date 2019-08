Duarte, mi manda Serginho. Ecco il difensore brasiliano che ha convinto Moncada

Con un volo da Madrid delle 15.10, si è presentato ieri all’aeroporto della Malpensa il quinto acquisto della campagna estiva dei rossoneri. Leo Duarte è sbarcato sul suolo italiano per cominciare la sua avventura col Milan. Le sue prime parole: “Sono molto felice”, testimoniano un desiderio coltivato a lungo. Duarte da tempo coltivava il sogno di vestire la maglia del Milan, perché sapeva che da oltre tre mesi gli osservatori rossoneri lo avevano adocchiato. A confermarlo è stato l’intermediario dell’operazione, l’ex esterno Serginho, che di giocatori brasiliani se ne intende: “E' un giocatore di grande personalità, ha solo 23 anni ma ha già giocato tante partite con il Flamengo. Ha ancora grandi margini di miglioramento”, ha confessato il brasiliano. E poi ha svelato il retroscena di mercato, quando ha spiegato che Maldini e gli scout di via Aldo Rossi lo seguivano già da diverso tempo: “Il Milan ha creduto in lui, Moncada è anche andato a vederlo da vicino in Brasile. Il Milan ha fatto un ottimo acquisto”.

D’altronde Serginho è stato uno dei protagonisti attivi dell’operazione, insieme ad Alessandro Lucci. Entrambi negli ultimi giorni hanno vissuto spesso pomeriggi a Casa Milan proprio per chiudere l’affare con il Flamengo per circa 11 milioni di euro. “Nuovo Thiago Silva? Speriamo. Come ogni brasiliano avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma ha le caratteristiche per fare bene in Italia”, ha confessato Serginho. “Anche la Roma lo voleva, ma il Milan ha anticipato tutti. I rossoneri lo seguivano da almeno tre mesi, Moncada lo ha seguito da vicino. E' un giocatore pronto per il Milan, se poi sarà titolare lo deciderà il mister. Duarte ha tutte le caratteristiche per fare tante belle cose nel Milan". Duarte ieri ha sostenuto una prima parte di visite mediche alla clinica La Madonnina, mentre oggi completerà le visite e poi nel pomeriggio firmerà in sede il contratto di cinque anni che lo legherà a tutti gli effetti al Milan.