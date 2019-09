© foto di Image Sport

Ospite di SportMediaset Leo Duarte, nuovo difensore del Milan, si è raccontato dopo i primi giorni da calciatore rossonero e l'esordio con la maglia del Diavolo: "Il Milan ha una storia bellissimo, è un grande club, da qui sono passati molti brasiliani famosissimi come Kakà, Serginho, Cafù, Thiago Silva. Spero anch'io di seguire le loro orme".

Su Paquetà: "Ho parlato con Paquetà per sapere com'era e come funzionava. Le sue risposte sono state convincenti e molto positive. Mi hanno reso ancora più felice e motivato per essere qui oggi".

Sul calcio italiano: "Il calcio brasiliano in sé non ha tanta tattica come qui, ma stavo lavorando con Jorge Jesus che è un allenatore europeo che ha molto conoscenze. Lui mi ha un po' aiutato e ora voglio migliorare con la lingua per capire di più le richieste del mister".