Dubbi della Roma su Gotze, Michael Rumenigge: “Mi chiedo se sia ancora un calciatore”

vedi letture

La Roma, in attesa di capire come potrà terminare questa stagione, pensa anche a quella che verrà. Mai come il prossimo, il mercato sarà pieno di insidie dovute alla crisi nella quale il Coronavirus sta gettando i club di Serie A e non solo. Per questo Petrachi monitora diversi parametri zero di lusso che si stanno per liberare e tra questi c’è anche Mario Gotze del Borussia Dortmund. Al di là dello stipendio (circa 10 milioni di euro) che quasi nessuno potrà garantirgli, sono diversi i dubbi che il club giallorosso ha sul trequartista tedesco e che hanno impedito al diesse, almeno per il momento, di non andare oltre il semplice sondaggio sul calciatore.

RUOLO E CONDIZIONE- La questione tattica fa sicuramente la sua parte. A Roma nella posizione di Gotze per ora ci sono già tre calciatori: Pellegrini, Mkhitaryan e Pastore. E’ vero che di questi solamente il primo è certo della permanenza, ma a Trigoria preferirebbero comunque confermare l’armeno piuttosto che prendere un altro giocatore a scatola chiusa, appesantendo un bilancio già sufficientemente in rosso e senza la certezza di un rendimento di livello. Già, perché l’altro grande nodo intorno trequartista è la sua condizione atletica. Quest’anno nel Dortmund è stato una semplice alternativa, disputando appena 501 minuti in Bundesliga. Delle 13 partite giocate, solo in sei occasioni è partito titolare e durante il corso della stagione sono state diverse le gare perse per qualche problemino di troppo a discapito dei 27 anni dimostrati sulla carta d’identità.

AVVISO - Anche in Germania, sotto quest’ultimo aspetto, non trova tanti sponsor. Anzi, la critica è decisamente severa per l’eroe tedesco del Mondiale 2014. “Ha perso velocità e dovrebbe cambiare il suo gioco. Non è più un attaccante” dice Michael Rumenigge ai media locali, ex bandiera del Dortmund. Un aspetto, quello sottolineato dal fratello del più celebre Karl-Heinze, che ha spinto la Roma a non prendere totalmente in considerazione il profilo di Mario Gotze sul quale Michael ha rincarato la dose: “Delle volte mi chiedo se sia ancora un calciatore. Dovrebbe lasciar perdere i social”. Ecco, non proprio una cartolina da visita ideale per un ragazzo che tra pochi mesi diventerà papà e difficilmente farà crescere suo figlio nella Capitale.