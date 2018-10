Dubbi e ancora dubbi: Spalletti e Valverde nascondono le scelte

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

Manca poco, solo tre ore, poi al Camp Nou andrà in scena la sfida tra Barcellona e Inter che varrà molto in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Da una parte mancherà il migliore, Lionel Messi, dall'altra uno dei più importanti, Radja Nainggolan, e per questo sia Ernesto Valverde che Luciano Spalletti hanno nascosto bene le carte in conferenza stampa per quel che riguarda le loro formazioni titolari.

IL BARCELLONA - Il tecnico blaugrana e Jordi Alba sono stati molto chiari nello specificare che Lionel Messi non si sostituisce con un giocatore solo ma servirà l'apporto di tutta la squadra e del pubblico catalano per sopperire alla sua assenza, anche se chiaramente lo stesso Valverde dovrà scegliere un uomo da mandare in campo al posto del numero 10. Due le ipotesi più probabili: la prima riguarda Dembele, ma il francese è stato fischiato duramente nella sfida contro il Siviglia dello scorso weekend e questo sta facendo riflettere il suo allenatore, perché, come detto, i tifosi dovranno essere l'arma in più per il Barça. La seconda è quella relativa all'ex di turno Rafihna, elogiato a più riprese da Spalletti in conferenza stampa. In realtà ce ne sarebbe anche una terza, con Sergi Roberto avanzato e Semedo nel ruolo di terzino destro ma al momento sembra la meno probabile.

L'INTER - In casa nerazzurra tutto ruota intorno al nome di Marcelo Brozovic. Se il croato, come sembra, dovesse farcela sarebbe lui a comporre la cerniera davanti alla difesa insieme a Matias Vecino, con Borja Valero nel ruolo di trequartista, mentre in caso contrario sarebbe un vero problema per Spalletti, visto che Gagliardini è fuori dalla lista Champions e uno tra Asamoah e Skriniar dovrebbe adattarsi, sempre che non sia Borja Valero ad arretrare con l'inserimento di Candreva nel tridente alle spalle di Mauro Icardi. In difesa spazio a Joao Miranda con uno tra De Vrij e lo slovacco in panchina: al momento pare favorito l'olandese per una maglia da titolare. Difficile comunque provare a ipotizzare quella che sarà la formazione titolare nerazzurra per la sfida al Camp Nou.

PROBABILI FORMAZIONI:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha (Dembele), Suarez, Coutinho.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (Skriniar), Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi.