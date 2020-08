Dubbio Arthur, quando sarà in ritiro con la Juve? Tra il Barca e il brasiliano è guerra

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul caos Arthur e sull'interrogativo ancora senza risposta. Ci sarà o no al raduno della Juventus, previsto per il 24 agosto? Prima il brasiliano deve risolvere la controversia con il Barcellona. I catalani sono infuriati dopo che il brasiliano non si è presentato all'appuntamento stabilito dal club in vista della Champions. "Un atto inaccettabile di indisciplina", ha detto il presidente Bartomeu e la Juventus aspetta, mentre il Barça prepara una maxi multa.