Dubbio Cristante, Diawara o Villar a centrocampo: tutto dipende dalla difesa

La notizia dell’arrivo di Tiago Pinto farà stare sicuramente più tranquillo Paulo Fonseca che negli ultimi tempi aveva chiesto a più riprese la figura di un direttore sportivo che gli stesse vicino nella gestione della squadra. I Friedkin sono andati anche oltre perché Pinto sarà il General Manager di Trigoria e dunque a lui spetterà la supervisione di tutte le aree sportive della società. Una figura totale e che farà capo esclusivamente a Dan e Ryan. A fare da contraltare, però, c’è l’emergenza tra Covid e infortuni in casa Roma che tiene comunque in apprensione Fonseca. Fazio, Pellegrini, Kumbulla, Santon e Dzeko sono ancora alle prese con il Covid e questo obbligatoriamente spinge il portoghese a fare delle scelte.

Una di queste è il mediano che giocherà al fianco di Veretout. Tutto dipende dalla difesa. Con quella a 3, scartata l’ipotesi Cristante che retrocederà tra Mancini e Ibanez. La decisione dunque ricadrà su uno tra Diawara e Villar, anche se probabilmente potrà esserci spazio per entrambi con una staffetta perché il guineano solo durante la sosta è tornato ad allenarsi con la squadra dopo aver superato il Covid e non può avere i novanta minuti nelle gambe. I tifosi sui social spingono per Villar che in Europa League ha trovato continuità, ma la sensazione è che Diawara sia in vantaggio per cominciare da titolare a meno che Fonseca non decida di stravolgere tutto e cambiare assetto schierandosi a 4 dietro. Cristante, a quel punto, sarebbe libero di tornare a centrocampo. Decisivi l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani.