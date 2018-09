Dudelange-Milan 0-0 al 45': rossoneri spenti e con poche idee

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È un Milan tutt'altro che spettacolare quello ammirato nei primi 45' allo stadio Josy Barthel. I rossoneri non sono riusciti a sbloccare il punteggio contro l'ostico ma non irresistibile Dudelange, mostrando poche idee: dopo un buon inizio, con Higuain e Castillejo a un passo dal vantaggio, la squadra di Gattuso si è spenta, prestando il fianco a qualche pericolosa ripartenza degli avversari. Caldara, nel finale, è andato vicinissimo alla rete con un colpo di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Troppo poco per portare a casa i primi tre punti.