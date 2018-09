Dudelange, Toppmoller: "Milan? Sarà una grande festa. Faremo bene"

Il tecnico del Dudelange Dino Toppmoller ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Siamo molto felici di questa gara, sarà una festa per tutto il Paese, ma sarà anche una partita dura in cui dovremo essere pronti a tutto. Ho molta fiducia nella mia squadra e sono certo che faremo una grande partita. Spero vedremo una bella gara del Dudelange e domani farò vedere i video del Milan ai miei per le ultime analisi. Rispettiamo molto i rossoneri, ma non abbiamo paura. Higuain? È un calciatore di classe mondiale, tutti lo conoscono e tutti sanno di dover difendere con grandissima attenzione su di lui perché gli basta poco per trasformare un'azione normale in un gol. Il Milan però non è solo lui, ha tantissimi giocatori molto forti. - continua Toppmoller – Sinani? È un giocatore di altissimo livello, vuole sempre giocare e domani dovrà sopportare una grande pressione, ma farà una grande partita. Ne sono certo”.