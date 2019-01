Due affari in famiglia già decisi, un gioiello in vetrina: il punto sull'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due affari (quasi) già fatti, un gioiello che piace a mezza Italia, qualche ritocco da portare avanti. L'Udinese, a gennaio, si muove.

IN ENTRATA

I due affari sono di quelli in famiglia: entro domani l'Udinese abbraccerà Marvin Zeeegelaar e Stefano Okaka. Terzino sinistro e attaccante, entrambi arrivano al Watford: Zeegelaar in prestito secco, Okaka idem. L'ex Roma, comunque, non dovrebbe chiudere il pacchetto offensivo di rinforzi friulani: in casa Sassuolo piace infatti Enrico Brignola, obiettivo non facilissimo. Doppio intreccio col Frosinone: per l'attacco piace Diego Falcinelli, per il centrocampo Marcus Rohden, entrambi obiettivi condivisi da bianconeri e ciociari (qui maggiori dettagli sull'interesse nei confronti dello svedese). Occhio alla difesa: potrebbe arrivare Zukanovic dal Genoa.

IN USCITA

Il gioiello di cui sopra, inevitabilmente, è Rodrigo De Paul: l'italo-argentino piace a tante, su tutte a Roma, Inter e Milan. Difficile, comunque, che possa muoversi prima dell'estate. Simone Scuffet è a un passo dal Foggia, è asta per Giuseppe Pezzella: ci sono Genoa, SPAL e Chievo.