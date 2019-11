© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La qualificazione mancata ero a vederla a casa di un amico, me la ricorderò sempre". Oggi ricorrono due anni dallo 0-0 contro la Svezia che segnò la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Francesco Acerbi non era in campo, ma ne ha parlato oggi in conferenza stampa da Coverciano: "A fine partita ero incredulo, speravi sempre che facesse gol qualcuno, invece non è successo e ci sono rimasto veramente male. È una cosa passata, siamo agli Europei e bisogna guardare avanti. Prendere spunto dagli errori ma andare avanti".