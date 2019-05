Due anni di fallimenti Milan: convincono solo 3 acquisti su 20

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha comprato venti giocatori di alto livello negli ultimi due anni. Non tutti, evidentemente, potevano essere titolari, ma finora convincono solamente tre su venti. O meglio, solo in tre hanno la certezza di rimanere al Milan da titolari, dopo un altro anno che potrebbe concludersi senza la qualificazione in Champions League. E sono Mateo Musacchio, inizialmente spedito in panchina, Krzysztof Piatek - rimasto fuori nell'ultima partita dopo un diverbio con Gattuso - e Lucas Paquetà, accolto freddamente come colpo di Leonardo ma che ha cambiato, almeno per un periodo, la situazione al Milan.

E gli altri? Pepe Reina è stato un buon acquisto ma è comunque in panchina, ma rimane l'unico sicuro di rimanere.

GLI ADDII - Gonzalo Higuain ha lasciato dopo soli sei mesi - e un rigore sbagliato contro la Juventus - dopo aver sostituito il ceduto Nikola Kalinic, un solo anno e ceduto all'Atletico Madrid. Leonardo Bonucci è tornato alla Juve. Andre Silva è finito al Siviglia ma potrebbe tornare, anche per rimanere in caso di saluti di Cutrone, mentre per Halilovic bisognerà capirne il futuro, perché non sta mai giocando allo Standard Liegi. Cavalli di ritorno, insomma, a cui bisognerà trovare una sistemazione.

IN BILICO - Ricardo Rodriguez potrebbe tornare in Bundesliga, non ha convinto appieno e la sua cessione potrebbe essere monetizzata. Così come Lucas Biglia, sempre in panchina e ambito dal Boca Juniors - sebbene lui non voglia anticipare il rientro in Argentina. Calhanoglu è stato confermato da Gattuso in inverno, dopo che il Lipsia aveva offerto circa 20 milioni di euro. Fabio Borini non è un titolare, così come Diego Laxalt. Bakayoko, dopo la querelle Acerbi e la multa infrasettimanale, potrebbe non essere confermato, perché troppi i 35 milioni del riscatto. Franck Kessie va verso l'addio - ci sono delle sirene di Premier - così come Strinic, mai considerato un'alternativa valida.

GLI SFORTUNATI - Sicuramente nell'elenco vanno inseriti Mattia Caldara e Andrea Conti, acquistati ma che non sono quasi mai scesi in campo, rompendosi però il crociato (entrambi). Insomma, c'è anche una componente di sfortuna nei due anni horribilis del Milan. Ma, certamente, non è prevalente rispetto al resto.