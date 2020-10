Due anni di Steven Zhang presidente: i numeri dell'Inter dal 26 ottobre 2018

26 ottobre 2018. Steven Zhang, già nel CdA dell'Inter dopo l'acquisto del 68,55% delle quote nel giugno 2016, diviene il presidente del club nerazzurro. Il più giovane nella storia della Beneamata. Cosa è successo in questi due anni? Abbiamo provato a racontarlo in numeri.

142. Sono i punti conquistati dai nerazzurri in campionato: frutto di un bilancio, decisamente positivo, di 41 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte.

2. Gli allenatori del giovane Zhang: Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il primo è stato esonerato a maggio 2019, il secondo ha promesso: "Mai più pazza Inter". Work in progress.

151. Sono i gol realizzati in campionato dai nerazzurri in questi due anni. Il miglior marcatore in questo lasso di tempo è stato Romelu Lukaku, autore di 28 reti in 41 gare di Serie A.

19. Le partite europee disputate dall'Inter. Nove in Champions, dieci in Europa League.

294. I milioni di euro spesi nel mercato, dalla sessione invernale del campionato 2018/2019. A livello di entrate, i milioni incassati sono stati invece 156,5.