Due assenze pesanti e una certezza. Napoli, EL per addolcire la stagione

Fonte: Dell'inviato a Zurigo

Parte da Zurigo l'avventura in Europa League del Napoli. La formazione di Carlo Ancelotti ha tutte le carte in regola per chiudere virtualmente il discorso qualificazione già stasera, al Letzigrund Stadion, e proseguire la corsa nella seconda competizione continentale che può cambiare in maniera sensibile l'esito (e il volto) della stagione. Quella di questa sera è una gara ampiamente alla portata della compagine azzurra, anche se la formazione partenopea dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel recente passato.

Perché l'addio di Marek Hamsik forse non è stato ancora metabolizzato dalla piazza, forse nemmeno dalla squadra ma Ancelotti dall'alto della sua esperienza ha subito messo alle spalle il capitolo legato al capitano di 520 battaglie con la maglia azzurra cucita sulla pelle. Svestita, però, da una settimana in attesa di volare con destinazione Cina.

Non solo lo storico numero 17, perché un'altra assenza eccellente è quella di Raul Albiol. L'ex Real Madrid tornerà non prima di due mesi, causa infortunio al ginocchio. Un'ottima chance per Nikola Maksimovic, già positivo a Firenze al fianco di Kalidou Koulibaly dopo gli errori di Milano in Coppa Italia. L'unico vero insostituibile di questo Napoli, il vero pilastro di questa stagione partenopea. Che ha ancora tanto da dire, stando alle parole di Ancelotti e Lorenzo Insigne ieri in sala stampa.