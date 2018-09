Due assist e mezzo, così CR7 mette a soqquadro la difesa del Napoli

Risultato finale: Juventus-Napoli 3-1

Il miglior Cristiano Ronaldo visto finora con la maglia della Juventus. Corre, ispira i gol dei compagni e mette a soqquadro la difesa del Napoli. Fa fatica la retroguardia partenopea a contenere il portoghese e non potrebbe essere altrimenti, per chi ha - in pratica - messo il nome sulle tre marcature che hanno rimandato la squadra di Ancelotti.

Due assist e mezzo, se vogliamo, per l’asso ex Real Madrid. Un suggerimento facile facile per il pari di Mandzukic, un tiro che finisce sul palo prima di terminare sui piedi del croato per il sorpasso e il colpo di testa a liberare Bonucci per l’ultimo gol di serata. Un calciatore imprendibile, CR7, che dopo essersi sbloccato nelle scorse settimane in zona gol fa la differenza in termini di gioco. Dopo il mezzo pasticcio di Valencia, ora Allegri spera di vedere Ronaldo determinante anche in Champions League. Vero obiettivo stagionale, al netto del campionato e della Coppa Italia.