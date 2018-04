Due colpi non conclusi: Milan-Morata, Samp-Meré

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La FIGC ha oggi pubblicato il rendiconto delle transazioni effettuate dai club, con i relativi procuratori che hanno "concluso" la trattativa. Nell'elenco figurano anche due nomi che nello scorso anno sono stati molto vicini all'arrivo in Italia, salvo poi naufragare. Il primo è quello di Jorge Meré, difensore ex Sporting Gijon e ora al Colonia, che appariva a un passo dalla Sampdoria. Il secondo, più altisonante, è quello di Alvaro Martin Morata, che nelle intenzioni doveva passare dal Real Madrid al Milan. Regista di entrambe le operazioni era Giuseppe Bozzo, incaricato personalmente dalle società per l'affare. Una situazione atipica anche rispetto al resto del documento, perché nessuno degli altri trasferimenti sfumati sono riportati.