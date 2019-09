© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana de Il Corriere della Sera fa il punto su Sergej Milinkovic-Savic. Per il quale la Lazio e non solo stravede: Lotito, per lui, ha pronto un contratto da sogno, ricchissimo, ma intanto il ct della Serbia lo tiene in panchina. Tumbakovic non gli ha trovato spazio nel ko per 4-2 contro il Portogallo e in patria arrivano per lui già le prime critiche. Ma è un caso se due degli ultimi tre allenatori della Serbia abbiano bocciato SMS?