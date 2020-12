Due elementi dello staff del Bologna positivi al Covid, Miha: "Quando capiterà a un giocatore..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma, mister Sinisa Mihajlovic ha commentato anche la recente notizia legata alla positività al Covid di due elementi dello staff tecnico del suo Bologna: "Non cambia niente, siamo in quarantena domiciliare, ma non è che sia molto diverso, perché comunque facciamo sempre casa-allenamento. Continuiamo a lavorare come sempre. Al momento siamo stati fortunati perché non è ancora capitato a qualche giocatore, ma prima o poi ci capiterà e questo mi preoccupa perché già siamo decimati dagli infortuni. Se si aggiunge anche un positivo al Covid diventa un serio problema, ma purtroppo da questo non ci si può difendere", le parole del tecnico dei rossoblù.