Due finali per un'impresa storica: la Fiorentina di DA13 ha voglia d'Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due finali per realizzare un'impresa storica. La Fiorentina sogna la qualificazione alla prossima edizione d'Europa League nel segno di Davide Astori. È stata proprio la triste perdita del capitano a ricompattare infatti squadra, proprietà e tifosi, ridando un senso a una stagione che non sembrava più aver niente da offrire. E invece, a due giornate dalla fine del campionato, i gigliati si trovano all'ottavo posto in classifica a quota 57 punti: due lunghezze in meno rispetto all'Atalanta settima e tre rispetto al Milan sesto, ma con un calendario sulla carta più semplice delle proprie concorrenti. Se domani la squadra di Pioli affronterà in casa il Cagliari, Atalanta e Milan saranno impegnate a Bergamo nello scontro diretto. Poi, nell'ultimo turno di questa Serie A, il Diavolo riceverà proprio la visita di Simeone e compagni, con la Dea di scena invece a Cagliari. Due finali per coronare il sogno europeo, la Fiorentina è pronta allo sprint finale. Con una reazione che resterà comunque nella storia.