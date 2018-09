Due gare cambiano la vita: il capocannoniere Defrel ha conquistato la Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due gare per cambiare l'intera situazione intorno a sé stesso. Fiducia, considerazione dei tifosi e addetti ai lavori. Perché chi ha pensato a Gregoire Defrel come un calciatore inespresso e in difficoltà ha dovuto cambiare opinione, alla luce dei quattro gol realizzati nelle ultime due gare. Doppietta al Napoli prima della sosta, doppietta al Frosinone ieri sera. E allora i sostenitori della Sampdoria che nutrivano dubbi sull'ingaggio dell'attaccante ex Roma devono fare marcia indietro e arrendersi di fronte i dati, che vogliono Defrel capocannoniere dell'intero torneo. Almeno fino alle partite che andranno a completare il quarto turno di Serie A. Intanto il francese ha ammesso di avere una spinta in più rispetto all'esperienza a Trigoria, legata probabilmente a ciò che percepiva nei suoi riguardi. "Mi mancava soltanto la fiducia, l'importante è che sto bene fisicamente. Ho tanta voglia di giocare, fare gol e continuare così", ha detto l'ex Sassuolo che ora - dopo il pit-stop in giallorosso - non vuole più fermarsi.