Situazione di gioco del tutto particolare durante Chievo Verona-Frosinone, quella capitata al minuto 58 e che ha portato all'espulsione di Marco Capuano. Il difensore ciociaro infatti è stato mandato negli spogliatoi anzitempo dall'arbitro Rocchi per doppio giallo, seppur fino a quel momento non fosse ancora finito sul taccuino del direttore di gara.

Inevitabili le proteste degli uomini di Baroni, ma a conti fatti la scelta del fischietto toscano sembra corretta.

I fatti: Chievo che parte in contropiede dalla propria metà campo. Capuano fa fallo a centrocampo sul portatore di palla Birsa ma lo sloveno non perde la sfera e prosegue la propria azione. L'arbitro lascia continuare con la precisa idea di ammonire il difensore a fine azione. L'avanzata clivense come detto prosegue, Capuano rientra in difesa e tenta una disperata scivolata, sul limite corto dell'area di rigore, sull'involato De Paoli. Fallo evidente e ammonizione sacrosanta, che sommata a quella precedentemente 'promessa' dal direttore di gara porta al rosso. Non diretto nella forma, ma immediato nella sostanza.