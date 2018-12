Due gioie in 7 giorni. Così Mirallas è diventato il 12° titolare viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'arrivo di Kevin Mirallas alla Fiorentina la scorsa estate era sembrato, fin da subito, una vera e propria corvinata. Ovvero un colpo a sorpresa, inatteso e imprevedibile, firmato Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica della Fiorentina. Dopo una stagione non proprio al top con l'Olympiacos il belga aveva deciso di rimettersi in gioco con la maglia viola sulle spalle pur sapendo, sulla carta, di partire dalla panchina. Simeone e Chiesa in fondo sembravano intoccabili fin da subito. E l'arrivo di Pjaca era stato possibile anche grazie ad alcune rassicurazioni sul suo impiego da titolare. Ma Mirallas, a caccia di nuove emozioni forti dopo le gioie inglesi con l'Everton, ha sempre lavorato in silenzio e con la voglia di far cambiare idea a mister Pioli. Il primo squillo era arrivato contro l'Inter, ma in quel caso il palo gli impedì di festeggiare. Poi, dopo qualche problemino fisico, ecco la prima rete gigliata contro il Sassuolo nella clamorosa rimonta di domenica scorsa. E oggi, da titolare, il gol che ha rimesso in pari la sfida contro l'Empoli. Il rendimento altalenante, per così dire, di Marko Pjaca gli ha aperto le porte della titolarità e il belga ha sfruttato al meglio la sua chance. E ora, dopo questo fondamentale successo nel derby, Mirallas sembra interpretare sempre di più il ruolo di dodicesimo titolare della Fiorentina.