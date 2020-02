vedi letture

Due gol e almeno altre cinque occasioni: la Roma assedia il Lecce, 2-0 al 45'

Roma a caccia di conferme dopo la vittoria in Europa League col Gent, Lecce in cerca di continuità dopo le tre storiche vittorie consecutive. Non poteva che offrire grande spettacolo, dunque, il primo tempo della sfida dell'Olimpico, valida per il 25° turno di Serie A e decisa finora dalle reti di Under e Mkhitaryan.

La Roma del 2019 - È tutta un'altra Roma, lo si capisce fin dai primi minuti. È la Roma spumeggiante della prima parte della stagione e non quella incerta del 2020. Pronti-via e i giallorossi conquistano infatti il pallino del gioco mandando in porta a ripetizione i propri giocatori. La prima occasione arriva così già al 7', quando Dzeko scucchiaia in area per Pellegrini, ma l'ex Sassuolo spara alto da buona posizione. Lo stesso Pellegrini prova quindi a restituire il favore al bosniaco tre minuti più tardi, però stavolta è il centravanti a calciare male all'altezza del dischetto. È comunque il preambolo al vantaggio dei giallorossi, che sbloccano l'incontro al 13': Petriccione perde un pallone pericolosissimo davanti alla difesa, Mkhitaryan vede il puntuale taglio di Under e, complice anche il buon movimento di Dzeko a smarcare il compagno, mette il turco davanti al portiere per la più facile delle battute a rete.

Mkhitaryan raddoppia - Dopo quindici minuti di Roma, ecco un primo timido segnale di Lecce: ripartenza di Barak e tiro a incrociare che non impegna però particolarmente Pau Lopez al 19'. Una semplice illusione per la squadra di Liverani, costretta subito dopo a tornare a difendersi quasi a pieno organico. Dzeko calcia fuori al 27', Pellegrini spreca clamorosamente davanti alla porta al 30'. Il raddoppio della truppa di Fonseca è più che maturo e si concretizza al 37': ripartenza micidiale, da Pellegrini al solito Dzeko, che lancia in profondità Mkhitaryan, bravo a sua volta a sfruttare l'uscita avventata di Vigorito e trafiggerlo per il 2-0. Non c'è partita finora all'Olimpico, giallorossi meritatamente avanti dopo 45 minuti di gioco contro un Lecce che si è affacciato assai raramente nella metà campo di casa.