Due gol, tanto VAR e un rigore sprecato malamente: Lecce-Lazio 1-1 al 45'

Partita vivace ed equilibrata al Via del Mare. Al termine dei primi 45' il punteggio è di 1-1 : ospiti avanti al 5' con Caicedo, Babacar pareggia alla mezzora e Mancosu spreca malamente un rigore in pieno recupero.

Gol annullato, gol subito - I padroni di casa partono fortissimo e dopo quattro minuti sbloccano la sfida con Mancosu, bravissimo a sfruttare la prateria concessa dal centrocampo laziale e a scagliare un sinistro imprendibile per Strakosha. Il VAR, però, richiama Maresca, che ravvisa un controllo irregolare - con il braccio - del giocatore leccese. Una beffa per la squadra di Liverani, che diventa incubo un minuto più tardi, quando Gabriel sbaglia il rinvio disturbato dalla pressione di Immobile e permette a Caicedo di segnare a porta libera.

Reazione e quasi rimonta- I salentini non si demoralizzano e provano a reagire subito. I ritmi sono alti, Falco comincia ad accendersi e prova a seminare il panico nella difesa avversaria. Calderoni cerca il jolly dalla distanza, poi Gabriel si riscatta con un'uscita bassa su Immobile. Il Lecce continua a premere e alla mezzora trova il meritato pareggio: Falco pennella dalla destra un gran cross sulla testa di Babacar, che non può mancare l'appuntamento con il suo primo gol del 2020. E in pieno recupero Patric ferma Calderoni toccando il pallone con una mano (ma prima con il corpo): Maresca, che poco prima non aveva concesso un rigore reclamato dalla Lazio, va a rivedere al VAR l'azione e conferma la propria decisione. Lo specialista Mancosu si presenta sul dischetto ma manda alle stelle, clamorosamente.