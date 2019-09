Due Juventus per Sarri. Così Mandzukic e Can diventano esuberi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rosa da urlo. Che può esser di gioia, ma pure di rabbia. Quella di Fabio Paratici, perfezionista del calciomercato, che dopo un'estate di tentativi non è riuscito a piazzare Mandzukic, Emre Can, Khedira, Dybala, Rugani. Che ha aperto trattative, non è stato mani in mano. E' stata un'estate di grandi innesti per la Juventus ma anche complicata, sulle uscite. Lo sa, bene, anche il direttore sportivo bianconero. Negli ultimi giorni di trattative era impegnato nella sua consueta maratona milanese, a piedi per le strade e costantemente al telefono. Tedesco, spagnolo, italiano. L'agente di Can, gli intermediari col Barcellona, l'idea Icardi sempre viva. Poi i contatti col Qatar, che da una parte sondava Mandzukic mentre dall'altra si apriva la possibilità di uno scambio con Benatia. Un sussurro, mentre arriva l'agente di Rugani.

Le Juventus di Sarri L'estate si è conclusa con due Juventus per Sarri. Il problema è il resto, ovvero quell'Emre Can che negli schemi in calce resta tra parentesi. Il paradosso: nazionale tedesco, campione col Liverpool, sognatore d'Europa, è ora il settimo centrocampista della Juventus, come un Primavera qualunque. Il mercato inglese che chiude troppo prima degli altri ha impedito di aprire trattative con alcuni dei pochi club che possano permetterselo e anche questa è una riflessione che Paratici, o gli altri club che stanno aumentando il monte ingaggi, dovranno mettere seriamente in conto. Il problema era pure Rugani, poi l'infortunio di Chiellini ha almeno fino a gennaio acquietato la questione. Davanti, però, il tema si ripropone. Perché Kean è andato in Premier perché sarebbe stato il settimo ma adesso Mandzukic, vicecampione del Mondo, eroe della Juve di Allegri, è il sesto su sei. Pure settimo, se Ramsey verrà alzato dietro alle punte. Sarri ha due Juventus. Tanto. Troppo, forse, nonostante gli sforzi.

Juventus A: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Juventus B: Buffon; Cuadrado, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot (Emre Can), Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic.

Gli altri: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pjaca.