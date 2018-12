Due mesi e mezzo dopo. Il successo viola blinda la panchina di Pioli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lazio, Cagliari, Torino, Roma, Frosinone, Bologna, Juventus e Sassuolo. Dopo 8 partite senza successi la Fiorentina torna a vincere e lo fa nel derby contro l'Empoli, una gara da sempre molto sentita in Toscana. Una risposta forte da parte del gruppo viola che è così riuscito a blindare, almeno per il momento, la panchina di mister Pioli. Perché i dubbi, alla dirigenza gigliata, erano lecitamente sorti nelle ultime settimane, con la Fiorentina che sembrava scarica e con poche idee di gioco. Ma il gruppo, questo sì, si è sempre dimostrato al fianco del tecnico. E la clamorosa rimonta contro il Sassuolo è stata solo l'ultima dimostrazione in tal senso. La mancanza dei tre punti però iniziava davvero ad essere un problema e la soluzione doveva giocoforza arrivare al termine della gara con l'Empoli. E così è stato. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Krunic, la squadra di Pioli si è compattata, ha attinto alle proprie risorse mentali più che a quelle tecniche ed ha prima pareggiato (con Mirallas), poi trovato il vantaggio (con Simeone) e quindi chiuso la gara (con Dabo). Una vittoria che come detto mancava dallo scorso 30 settembre contro l'Atalanta, una serie negativa che ha però minato solo in parte la classifica gigliata. Perché oggi, nonostante le 8 gare senza vittoria, la Fiorentina si trova a soli 4 punti dal quarto posto del Milan (che comunque ha una partita in meno).