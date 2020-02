Due minuti di Torino, poi c'è solo il Napoli: Manolas decide il primo tempo, 1-0 al 45'

vedi letture

Due minuti di Torino, o poco più, tutto il resto Napoli. E il primo tempo della gara del San Paolo finisce 1-0 in favore dei padroni di casa: a segno Kostantinos Manolas al 19'. Terzo gol in campionato per il difensore greco, che consente a Gennaro Gattuso di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, dominata dagli azzurri, vicinissimi al raddoppio con Insigne in almeno due occasioni. Da parte del Torino, appunto, segnali soltanto nei primissimi vagiti della partita: poi tanta, troppa fatica, per la squadra di Moreno Longo, che non mette in campo abbastanza per creare difficoltà ai padroni di casa. Da segnalare, lo striscione apparso al fischio d'inizio: "Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il Coronavirus". Bel gesto da parte dei supporter del Napoli. Nel finale, esce Fabian Ruiz dolorante: da capire se sarà in grado di continuare.

AVVIO TORO, POI MANOLAS -

Lukic e De Silvestri: sono loro i primi squilli del Torino. Complice l'attacco pesante Zaza-Belotti, i piemontesi partono forte e nei primi cinque minuti mettono sotto i campani. Grande occasione soprattutto per il laterale, non concretizzata. Dopo un approccio rivedibile, il Napoli prende campo e fiducia: al 19' Insigne mette in mezzo un bel traversone teso su punizione dalla destra. Manolas brucia Bremer e stacca più alto di tutti, girando alle spalle di un incolpevole Sirigu la rete che vale l'1-0 sul quale le squadre andranno poi a sorseggiare il classico té caldo.

INSIGNE VICINO DUE VOLTE AL 2-0 -

Le occasioni per il raddoppio dei partenopei arrivano entrambe sui piedi del capitano. La prima è un gol divorato: Ansaldi sbaglia il retropassaggio, Insigne s'invola in solitaria verso la porta di Risigu ma sua conclusione è un affrettata telefonata. Pochi minuti dopo, sponda aerea di Milik su cross di Zielinski da sinistra e acrobazia dello stesso numero 24: stavolta Sirigu deve superarsi, per evitare il 2-0. Sarebbe stato, a dire la verità, meritato per quanto visto finora al San Paolo.