Due note positive: Icardi il solito, Politano il miglior acquisto 2018

L'Inter e i suoi tifosi piangono. La Champions League è andata e il primo obiettivo stagionale, quello di conquistare gli ottavi di finale, non è stato centrato. Della serata di San Siro non è però tutto da buttare, visto che sia Mauro Icardi che Matteo Politano hanno fatto sorridere, e sperare, tutto il popolo nerazzurro. Per prima cosa il bilancio del capitano è tutt'altro che da buttare: nelle sue prime sei partite nella competizione più importante d'Europa l'argentino ha messo a segno quattro reti, restando a secco soltanto nelle sfide nelle quali la squadra non è riuscita a segnare, a Barcellona e a Londra contro il Tottenham. Il prossimo anno, sempre che l'Inter riesca, come sembra, ad arrivare tra le prime quattro in Serie A e sempre che arrivi quel rinnovo di contratto per far sì che venga tolta la clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero, Maurito avrà un po' di esperienza in più e potrà riprovare a guadagnarsi l'esordio nella fase a eliminazione diretta, ma intanto resta il suo ottimo score nella competizione, il che non può far altro che piacere a tutti i suoi tifosi.

La seconda buona notizia di serata arriva invece da Matteo Politano. Il numero 16 nerazzurro è stato, insieme proprio a Icardi, il migliore in campo nella squadra di Spalletti e Piero Ausilio può certamente essere soddisfatto per aver portato a Milano un calciatore già pronto per questi palcoscenici, che migliora di partita in partita, di settimana in settimana e che potrà far parlare di sé in futuro, oltre che in chiave Nazionale. Il miglior acquisto dell'Inter in questo 2018 è stato lui e se dovesse continuare a crescere ancora allora diventerebbe davvero indispensabile per Spalletti che difficilmente potrà fare a meno di lui nel prosieguo della stagione.