Due partite e la storia di Ivan Perisic

Inter-Atalanta 0-0 al 90'

Nell'ultima giornata di campionato, Ivan Perisic è sembrato un giocatore nuovo con Mauro Icardi al suo fianco. Poker al Genoa, l'inizio di una nuova favola, almeno sul rettangolo di gioco. Assist, gol, abbracci, baci. Poi la stessa storia, le montagne croate più che russe, fotografia di un'intera carriera. Perisic che sfiora le stelle, il sole, Icaro nerazzurro. Oggi è stato pure beccato dai fischi del Meazza, perché inconcludente, inconsistente. Ha cercato di concludere, fallendo. Di difendere, bucando. Di spingere, inciampando. Ha fatto quasi solo errori, dopo il primo lampo, in apertura di gara. Servito da Mauro Icardi, giustappunto, ha sbagliato. Poi si è infilato ancora nel tunnel, in questo lungo percorso di alti e bassi che ancora non è riuscito a raccontare chi sia davvero Ivan Perisic. Se uno straordinario esterno, assist-man, goleador, fisico e tecnica, oppure se un evanescente giocatore, con qualche picco ma con troppi sprofondi per essere grande. Ha ancora qualche tappa prima del fischio finale della stagione e forse della sua avventura all'Inter, per dare risposte definitive. Oppure per dare nuove illusioni, per raccontare sempre la stessa storia di stelle e di stalle.