Due profili (complicati) che piacciono. La Juve lavora su Pogba e Rabiot

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al fianco di Maurizio Sarri, in conferenza stampa, si è presentato anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Domande sparse e risposte col contagocce per il responsabile del mercato bianconero che si è soffermato pure su due dei nomi più gettonati di queste ore.

Sogno Pogba - "A Pogba vogliamo molto bene, ci ha dato tanto ma è un giocatore del Manchester United". Ovvero Pogba piace alla Juventus, ma i Red Devils hanno il coltello dalla parte del manico. Perché il francese è blindato da un contratto faraonico che il club britannico non ha problemi a pagare. E pure la questione cartellino nasconde scogli difficilmente superabili. Perché dall'Inghilterra assicurano che potrebbero non bastare 120 milioni di euro. Cifra che eventualmente dovrà essere versata cash, senza l'aggiunta di contropartite tecniche, aggiungiamo noi. Una situazione complessa e complicata da risolvere, da qui la 'prudenza' utilizzata dal dirigente bianconero.

Rabiot ennesimo colpo a zero? - Negli ultimi anni la Juventus ha dimostrato di sapersi muovere alla grande sul mercato dei parametri zero. Emre Can e Ramsey sono solo gli ultimi di un'interessante lista. E Adrien Rabiot potrebbe essere un altro colpaccio da aggiungere. Il suo contratto col PSG è oramai giunto agli sgoccioli e la recente vacanza italiana del francese, accompagnato dalla madre agente, può essere una traccia dell'interesse bianconero. "Per quel che riguarda Rabiot ci sono tante squadre che lo vogliono, ci proveremo", l'ammissione di Paratici in sala stampa. Un nome da considerare caldo a tutti gli effetti quindi, anche se la concorrenza è tanta e le richieste economiche del ragazzo (forte del cartellino a zero euro) consigliano prudenza.