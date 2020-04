Due protocolli, ieri scontro tra medici: nodo quarantena. E i costi sono tropo alti

Uno scontro tra medici nel vertice di ieri tra il ministro dello Sport e le componenti della FIGC. Secondo La Repubblica, la tensione è salita infatti attorno al protocollo. Da un lato Paolo Zeppilli, che guida la commissione medica della FIGC; dall’altro Maurizio Casasco, presidente dei medici sportivi italiani.