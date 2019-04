Due punti in piena emergenza: difficile chiedere di più a questo Parma

Sassuolo-Parma 0-0

Bruno Alves: risentimento muscolare polpaccio; Sierralta: lieve lesione I grado bicipite femorale; Inglese: distorsione caviglia sinistra; Biabiany: trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro; Grassi: rottura crociato ginocchio. Sembra un bollettino di guerra, ma è "solo" la situazione infortunati del Parma. Cinque assenze che hanno privato la formazione di D'Aversa di almeno due-tre uomini migliori, proprio nel momento clou nella stagione. Senza dimenticare i problemi fisici di Gervinho, oggi in campo nella ripresa ma ancora evidentemente acciaccato.

Difficile, dunque, chiedere di più ai ducali, capaci di conquistare due punti nelle ultime due partite dopo le tre sconfitte di seguito tra Lazio, Atalanta e Frosinone. È mancato il gol, è mancata la vittoria, ma questo Parma senza Inglese e senza il miglior Gervinho può incidere ben poco sotto porta. Lo dimostrano le zero reti segnate sabato scorso contro il Torino e il risultato a occhiali di questo pomeriggio al Mapei col Sassuolo.

Proprio per questi motivi, il punto strappato con gli artigli ai neroverdi - grande merito a Sepe per le parate e rigore sbagliato da Ceravolo a parte - non può che rappresentare un bicchiere mezzo pieno. Un punticino prezioso verso la salvezza, l'obiettivo prefissato già dalla vigilia, che complici anche i risultati delle altre porta il Parma a +7 sul terzultimo posto a sei giornate dalla fine.