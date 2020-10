Due reti, un palo e due rossi: Milinkovic-Savic risponde a Lautaro, 1-1 tra Lazio e Inter

Equilibrio, nervosismo e un pari tutto sommato giusto. Finisce 1-1 all'Olimpico il big match tra Lazio e Inter: ospiti avanti alla mezzora con Lautaro Martinez, pareggio al 55' di Milinkovic-Savic.

Approccio ottimo della Lazio - Dimenticare la scoppola subita mercoledì contro l'Atalanta. L'obiettivo della Lazio è chiaro e i padroni di casa partono subito molto forte: velocità e aggressività per mettere in crisi la difesa dell'Inter, soprattutto sulla catena di sinistra, dove Perisic e Bastoni fanno fatica a contenere lo scatenato Lazzari. L'esterno è però impreciso nell'ultimo passaggio, vanificando così alcune buone combinazioni. L'unica occasione capita sui piedi di Luis Alberto: la sua conclusione è respinta da Handanovic in corner.

Sblocca sempre Lautaro - Conte richiama i suoi, chiedendo a Vidal di aiutare Gagliardini davanti alla difesa e a Barella di farsi trovare tra le linee. L'Inter cresce col passare dei minuti e alla prima occasione colpisce: Perisic va via sulla corsia mancina e serve Lautaro Martinez in area, bravo a tenere lontano Acerbi e a sorprendere uno Strakosha non proprio perfetto. Terzo gol in tre partite per il Toro, sempre più un fattore per i nerazzurri.

Pari insperato - La Lazio non reagisce e mostra grossi problemi nello sviluppo della manovra. I palleggiatori non riescono a gestire il possesso, anche a causa della pressione degli avversari. A questo si aggiunge un po' di sfortuna: Inzaghi è costretto a operare tre cambi prima dell'inizio della ripresa, che l'Inter comincia bene, con due conclusioni del solito Lautaro. Gli ospiti incassano, stringono i denti e trovano a sorpresa il pari: cross dalla sinistra di Acerbi direttamente sulla testa di Milinkovic-Savic, tutto solo sul secondo palo. È un episodio che cambia nuovamente l'inerzia della sfida, perché la Lazio prende coraggio. Sale in cattedra Luis Alberto, che aumenta i giri del motore e diventa immarcabile per una decina di minuti.

Due rossi e un palo - Manca però l'apporto delle punte: il pomeriggio negativo di Immobile trova il culmine al 70', quando cade nel tranello della provocazione di Vidal e rifila al cileno una leggera manata. Guida vede tutto ed espelle l'ultimo capocannoniere della Serie A, ammonendo solo il centrocampista nerazzurro. L'Inter prova ad approfittarne e prende d'assalto - senza grande convinzione - la metà campo dei capitolini. Negli ultimi minuti succede di tutto: Brozovic, entrato al posto proprio di Vidal, spiazza Strakosha grazie a una deviazione ma colpisce un palo clamoroso. Poi torna la parità numerica: uno schiaffetto di Sensi fa crollare a terra Patric e costringe Guida a usare lo stesso metro usato in precedenza.