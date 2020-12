Due rigori, tanti falli e poco spettacolo: 1-1 al 45' fra Fiorentina e Hellas Verona

Si è da poco concluso il primo tempo di Fiorentina-Hellas Verona. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 1-1: al rigore di Veloso ha risposto Vlahovic, sempre su calcio di rigore.

Le scelte iniziali - Nella Fiorentina, a caccia ancora della prima vittoria in campionato da quando è tornato Cesare Prandelli sulla panchina viola, ci sono Igor e Barreca dal primo minuto: fuori Caceres e Biraghi. Davanti Ribery a supporto di Vlahovic. Nel Verona c'è l'ex Ceccherini in difesa, con Lazovic in versione trequartista alle spalle di Salcedo.

Verona subito in vantaggio - Passano pochi minuti ed arriva subito il primo episodio chiave della gara. Contatto Barreca-Salcedo in area di rigore, l'arbitro Fourneau indica subito il dischetto. Passano quasi tre minuti prima che il direttore di gara venga richiamato al monitor per valutare meglio il contatto: Fourneau conferma la sua decisione, Veloso si presenta dal dischetto e batte Dragowski.

Ancora un rigore, pareggio viola firmato Vlahovic - La Fiorentina trova il pari grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Gunter tocca l'attaccante serbo in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri il serbo non sbaglia e la Fiorentina agguanta il pari.

Gara nervosa al Franchi - Dopo il pareggio della Fiorentina al Franchi si è visto poco calcio giocato. Tanti falli, soprattutto a centrocampo, che hanno di fatto spezzettato il ritmo di gioco. Gara complicata per l'arbitro Fourneau, che nel primo tempo non è riuscito a tenere in mano la partita.