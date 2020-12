Due risultati su tre per l'Atalanta, ma Gasp avvisa i suoi: "Non possiamo solo difendere"

Due risultati su tre per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro l’Ajax. “Sono un piccolo vantaggio - spiega il tecnico orobico in conferenza stampa alla vigilia - ma non possiamo soltanto difendere. Dovremo avere la capacità di riproporci e di segnare. Per superare il turno dobbiamo fare gol, fare 0-0 in Champions è davvero difficile".

