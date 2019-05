Due salvezze posson bastare. Tudor confermato (con merito) dall'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il complicato puzzle delle panchine di Serie A, mai così intricato come nell'estate che sta per iniziare, ha messo al proprio posto un altro pezzo dopo la conferma di Gian Piero Gasperini all'Atalanta.

Igor Tudor, dopo la salvezza raggiunta in questa stagione con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, è stato confermato alla guida dei bianconeri friulani anche per il prossimo anno. Una conferma che era nell'aria, ma non certo scontata dopo i fatti dello scorso anno. Nella prima esperienza all'Udinese infatti il tecnico croato era arrivato alla 35esima giornata col preciso obiettivo di salvare la squadra. E nelle ultime 4 giornate l'obiettivo era stato centrato grazie ad un pareggio, una sconfitta e due vittorie finali. Risultati che tuttavia non gli avevano risparmiato l'allontanamento in favore di Julio Velazquez.

Seconda salvezza e conferma - Sulla falsariga dello scorso anno, Tudor è stato chiamato a stagione inoltrata per portare la barca in porto. Ma a differenza della passata stagione le gare a disposizione erano 10 e non 4: e alla fine lo score parla di 5 vittorie, 3 successi e 2 sconfitte. Con l'Udinese che come detto ha conquistato l'obiettivo con una giornata di anticipo. E la società, questa volta, non ha potuto far altro che confermargli la fiducia. Anche perché, numeri alla mano, nelle 14 partite alla guida dell'Udinese Igor Tudor ha portato a casa 7 vittorie, 4 pareggi e sole 3 sconfitte.