Due sconfitte non cancellano il Cagliari: nel 2020 pronti a ripartire

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima la Lazio, poi l'Udinese. Il Cagliari ha chiuso nel peggiore dei modi il suo 2019, con due sconfitte che pesano e che si fanno sentire anche sulla classifica, ma la prima parte di stagione dei sardi è stata strepitosa e la sosta dovrà servire ai giocatori e a Rolando Maran per ricaricare le batterie in vista della chiusura del girone d'andata e di tutto quello di ritorno. La squadra è apparsa un po' stanca e ci può stare, visti i ritmi alti tenuti negli ultimi mesi. Difficile attaccare qualcuno, visto anche che nonostante i ko la squadra ha sempre dato tutto, dal primo all'ultimo minuto.

Che dire poi di Joao Pedro. Con quello segnato alla Dacia Arena contro l'Udinese il brasiliano è salito a quota 11 nelle prime diciassette giornate di campionato, per un giocatore che in punta di piedi sta riuscendo a fare cose impensabili. Joao Pedro l'immagine di un Cagliari che non deve abbattersi ma che deve cercare di riprendersi dopo due sbandate consecutive. La sosta arriva al momento giusto, proprio quando le cose non stavano andando bene. Adesso starà a Maran cercare di riportare in alto il morale dei suoi giocatori.