Due scudetti nello stesso giorno: Juve, il record che neanche esisteva

Un record nel record. Gli uomini dopo le donne, otto dopo due: entrambi gli scudetti nello stesso giorno. È, crediamo, probabilmente la prima volta che accade nella storia del calcio, sicuramente in quella del calcio italiano. La Juventus di Allegri che vince poche ore dopo la Juventus di Guarino: ottavo titolo consecutivo per i bianconeri, secondo di fila per le bianconere. Sempre nel segno della vittoria, come insegna la storia della Vecchia Signora, giovane nelle sue ragazze che in un lampo sono diventate la squadra più forte del calcio femminile, finalmente in crescita anche in Italia. Investimenti e risultati: è il mantra della Juve, è anche il nuovo leitmotiv delle Women. È un piccolo pezzo di storia che dalle parti di Torino scrivono giorno dopo giorno. Passo dopo passo, con la marcia in più di una società che in Italia pare non avere davvero eguali.