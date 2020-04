Due strade per il futuro di Esposito: tanti club in A, ma l'Inter pensa anche a B al vertice

L’Inter si tiene stretta Sebastiano Esposito. A luglio, il giovane attaccante rinnoverà fino al 2025, poi andrà in prestito per farsi le ossa. Tante le pretendenti: secondo Tuttosport, oltre al Parma, lo seguono Sassuolo, Verona, Genoa e Bologna. Non è escluso che i nerazzurri possano voler trovare una sistemazione in Serie B, magari con una squadra costruita per la promozione in modo da fargli disputare subito un campionato di vertice e da protagonista. Spal e Brescia, se retrocederanno, potrebbero essere due valide ipotesi.