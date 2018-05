Due tituli e un grande obiettivo: Guardiola e il City si (ri)giurano amore

© foto di Imago/Image Sport

Dopo gli zero tituli del 2016-2017, Josep Guardiola quest'anno è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza il Manchester City. Due i trofei da aggiungere a un palmarès già piuttosto abbondante e variegato: Coppa di Lega inglese, ottenuta stracciando in finale 3-0 l'Arsenal di Wenger; vittoria e record di punti (100) in Premier League con 32 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte, 106 gol fatti e 27 subiti. L'unica delusione, nella seconda avventura di Pep alla guida dei Citizens, è stata così il cammino in Champions League. Già, perché non aver vinto la FA Cup non è stato certo un dramma per De Bruyne e compagni, eliminati agli ottavi dalla matricola Wigan.

È proprio col grande obiettivo internazionale che il tecnico spagnolo e il club di Manchester si sono rigiurati ufficialmente amore questa sera, mettendo nero su bianco un importante rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021. Il progetto dunque va avanti, dal tiki-taka alle regole ferree fuori dal campo, con la speranza di poter almeno migliorare i quarti di finale (persi col Liverpool) di questa stagione. In Inghilterra Guardiola ha costruito d'altronde una vera e propria schiacciasassi, capace di imporsi sui cugini dello United secondi in classifica con ben 19 lunghezze di vantaggio. Basteranno però i "due acquisti mirati" promessi ai tifosi dall'ex Barcellona per perfezionare anche il City in versione europea? Presto per dirlo, ma dopo un'annata così la conferma di Guardiola era inevitabile.