Duello al vertice? Il Milan non ha le vertigini

Chiamatela ironia della sorte, ma nelle ore che tradizionalmente accompagnano gli usi e costumi meneghini all’ingresso nel clima natalizio, proprio le due squadre di Milano si ritrovano ai vertici della graduatoria di serie A, seppure con ruoli invertiti rispetto alle attese che avevano contraddistinto la vigila del campionato. E così, l’immaginario Ambrogino d’oro che contraddistingue la festa del patrono milanese, è da assegnarsi in tutto e per tutto a Stefano Pioli: l’uomo che oltre a vincere la propria battaglia personale per la riconferma, ha di fatto restituito al mondo del calcio italiano una delle sue protagoniste storiche assente ingiustificata da troppo tempo per poterlo accettare. Il Milan assuefatto alla sconfitta di inizio 2020 ha lasciato spazio ad una squadra la cui convinzione cresce settimana dopo settimana, noncurante dei pronostici avversi e delle disamine che vorrebbero i rossoneri ancora non pronti per lottare per la vetta. La puntualità delle conferme è disarmante: ne arrivano a cadenza settimanale, cementando l’unione di chi non ha nessuna vertigine nell’osservare col sorriso sulle labbra chi sta inseguendo.

Nemmeno se l’avversaria di riferimento si sta delineando con le sembianze dell’Inter. Perché i nerazzurri di Conte dopo un avvio travagliato stanno lavorando per ripristinare le gerarchie di un campionato che li vedeva favoriti, e che solo nelle ultime settimane sta rispettando le attese di chi si aspettava una macchina da punti solida. Lavori in corso, evidentemente, anche perché il clima delle due sponde del Naviglio è diametralmente opposto: gli abbracci di matrice rossonera diventano tensioni e pressioni dall’altra parte della città, con un caso Eriksen ormai deflagrato e da risolvere il prima possibile per il bene di tutte le parti in causa.

In attesa di comprendere se realmente sotto l’albero, tra un brindisi ed un panettone, tra i regali si potrà scartare un duello milanese anche per il tricolore.