Ennesima guerra fra Barça e Real Madrid all'orizzonte. Scrive così il Mundo Deportivo parlando di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che blaugrana e blancos hanno messo nel mirino. Il Barça lo ha seguito direttamente nella trasferta di Lecce con Eric Abidal, fatto che testimonia una volta di più l'interesse catalano. Il Real invece sta cercando di agire più sottotraccia: in passato si era provato a proporre senza successo uno scambio con James Rodriguez. Ora però Florentino Perez potrebbe tornare all'assalto anche perché Pogba resta complicato da prendere così come Eriksen, centrocampista libero a giugno su cui si sta scatenando un'asta.

Il Napoli e il rinnovo - Il Napoli da parte sua appare tranquillo, forte di un contratto valido fino al 2023. La società gli avrebbe già proposto il rinnovo per prolungare di un ulteriore anno, ma la trattativa non sembra in fase così avanzata. Aurelio De Laurentiis, comunque, dopo aver speso 30 milioni per strapparlo al Betis lo valuta oggi una cifra superiore ai 60 milioni.