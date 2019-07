© foto di Dimitri Conti

Nuovo duello Juventus-Inter per Romelu Lukaku. Se i nerazzurri sono pronti a rilanciare con una nuova offerta da 70 milioni di euro più bonus, i bianconeri in queste ultime ore hanno ripreso infatti i contatti col Manchester United per il bomber belga. Nella trattativa - riporta Sky Sport - Paratici vorrebbe e potrebbe inserire l'obiettivo dei Red Devils, Paulo Dybala.

Che sia una semplice azione di disturbo o una mossa concreta da parte della Juve, per l'Inter spunta comunque un ostacolo in più nella corsa al grande obiettivo di Conte per il reparto avanzato.