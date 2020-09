Duello Parma-Cagliari su Cuenca. Il classe 1999 dovrebbe lasciare Barcellona

Duello Parma-Cagliari per il giovane difensore del Barcellona Jorge Cuenca. Il classe '99 piace da tempo al Parma, che aveva provato a tesserarlo già in gennaio, salvo poi virare su un usato sicuro come Vasco Regini. Come riporta Sportitalia, anche il Cagliari segue da vicino il ragazzo, che il Barcellona è disposto a cedere per permettergli di fare esperienza.