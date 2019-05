Duello per James Rodriguez. Il Napoli si gioca la carta Ancelotti

© foto di Imago/Image Sport

Continua il duello tra Juventus e Napoli, anche sul mercato. Entrambi i club sono da tempo sulle tracce di James Rodriguez, fantasista colombiano del Real Madrid, rientrato alla base dopo il prestito al Bayern Monaco e destinato a ripartire. Lo stesso Florentino Perez, nelle parole rilasciate ieri ai media spagnoli, ha chiarito che una decisione non è stata ancora presa, ma che James è considerato prossimo all'addio in casa merengues.

I bianconeri lo seguono da tempo: la Juve deve ovviamente dare priorità alla decisione sul nuovo allenatore, ma il colombiano è considerato un elemento utile per aumentare la qualità sulla trequarti. Proprio il fattore allenatore potrebbe però giocare in favore del Napoli: è stato proprio Carlo Ancelotti a volere James al Real, e ora il tecnico emiliano lo vorrebbe allenare anche in azzurro.