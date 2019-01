© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, adesso la Juventus è dinanzi all'Inter nella corsa per il talento portoghese Trincao. L'ultimo faccia a faccia tra Paratici e Mendes ha permesso ai bianconeri di mettere la freccia per il talento classe '99 dello Sporting Braga che ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro. L'alternativa (clicca in basso per i dettagli) può essere quella di lasciare al club lusitano una percentuale del cartellino, a quel punto 10 milioni di euro potrebbero bastare.