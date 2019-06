Dugarry contro De Ligt: "Juventus scelta solo economica, mi fa vomitare"

L'ex giocatore, tra le altre, del Milan, Christophe Dugarry, parla così RMC di Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 dell'Ajax e della nazionale olandese che pare essere molto vicino alla Juventus: "Dove sono finite le scelte sportive? Ci sono il Barcellona, il Psg e la Juventus. Bisogna essere chiari, la scelta sportiva è il Barcellona. E lui non la prende. Quindi è soltanto una decisione economica. Vai pure altrove, con la tua grana. Questa è l'immagine che vuoi dare... Mi fa venire voglia di vomitare. De Ligt è un giocatore eccellente, molto bravo, ma con questa mentalità non durerà. Non è possibile".